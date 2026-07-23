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BATMAN'da Polis Operasyonu: 2 TIR'da 122 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

BATMAN'da Polis Operasyonu: 2 TIR'da 122 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan pamuk yüklü 2 TIR'da narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 122 kilo 662 gram uyuşturucu (112 kilo 662 gram skunk ve 10 kilo toz esrar) ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BATMAN'da polisin durdurduğu 2 TIR'da narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 122 kilo 662 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, kent girişinde durdurulan pamuk yüklü ve gümrük mühürlü olan 2 TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 112 kilo 662 gram skunk ve 10 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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