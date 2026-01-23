Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

ANKARA'da tedavi gören Şükrü Duman'ın (68) hayatını kaybettiği haberini, Ordu'da öğrenen kardeşi İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen iki kardeş, toprağa verildi.

Şükrü Duman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberini Ordu'nun Ünye ilçesinde alan İhsan Duman, cenaze işlemleri için Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'ne geldi. İhsan Duman da işlemlerin ardından geçirdiği ani kalp krizi sonucu dün yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.