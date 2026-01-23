Haberler

Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da tedavi gören 68 yaşındaki Şükrü Duman'ın ölüm haberi, kardeşi İhsan Duman'ın (65) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesine neden oldu. İki kardeş, aynı gün toprağa verildi.

ANKARA'da tedavi gören Şükrü Duman'ın (68) hayatını kaybettiği haberini, Ordu'da öğrenen kardeşi İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen iki kardeş, toprağa verildi.

Şükrü Duman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberini Ordu'nun Ünye ilçesinde alan İhsan Duman, cenaze işlemleri için Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'ne geldi. İhsan Duman da işlemlerin ardından geçirdiği ani kalp krizi sonucu dün yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı! Uzmanlardan korkutan uyarı

DSÖ'nün en büyük bağışçısı gitti! Küresel sağlıkta alarm zilleri
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü