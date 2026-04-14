96 ve 53 yıl hapisle aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, aralarında 96 yıl 8 ay hapis cezası olan Gülbahçe Yılmaz ile 53 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Sibel Yılmaz'ı yakalamak için yürütülen çalışmalar sonucunda, her iki kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 38 ayrı dosyadan 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülbahçe Yılmaz'ı İlkadım ilçesinde; 53 yıl 6 ay hapisle aranan Sibel Yılmaz'ı Canik ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlüler, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı