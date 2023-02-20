İki büyük depreme tanık olan Hataylılar canlı yayında yaşananları anlattı: Yıkıldı bizim orda bir yer, anne diye bağırıyorlardı

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde bölge sakinleri büyük panik yaşadı. Can havliyle kendilerini sokağa atan depremzedeler bölgede bazı binaların yıkıldığını öne sürdü. Bir depremzede genç, "Yıkıldı bizim orada bir yer yıkıldı. Anne diye bağırıyorlardı. Kepçeler falan gitti yukarı. Yıkılan binanın sesini aldık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, 2 büyük sarsıntı daha meydana geldi. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge sakinlerinin aktardığına göre, bazı binaların yıkıldığı söylendi.

"BİZİM ORADA BİR YER YIKILDI"

Habertürk yayınında konuşan bir depremzede genç, "Yıkıldı bizim orada bir yer yıkıldı. Anne diye bağırıyorlardı. Kepçeler falan gitti yukarı. Yıkılan binanın sesini aldık." ifadelerini kullandı.

"ÖNCEKİ DEPREMLER GİBİ BÜYÜKTÜ"

Bir başka depremzede kadın da "Çok kötüydü. Evimize 2-3 gündür girmiştik. Önceki depremler gibi büyüktü. Ama az sürdü" şeklinde konuştu.

Yaşlı bir depremzede ise "Kayalar uçtu kayalar. Kaya düştü." dedi.