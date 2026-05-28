İki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı 'yol verme' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada ölen 2 kişinin Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35) olduğu belirtildi. 7 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı