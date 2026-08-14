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Bursa'da İki Aile Arasında Kavga: 6 Yaralı

Bursa'da İki Aile Arasında Kavga: 6 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

BURSA'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, müdahale edip, tarafları ayırdı. Olayda 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şüpheliler ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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