İİT: İslam Yayın Birliği, İslami dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslam Yayın Birliğinin (IBU) radyo ve televizyon yayıncılığının çeşitli alanlarında İslami dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Taha, IBU'nun çevrim içi olarak düzenlenen 8. toplantısında konuştu.

Düzenledikleri toplantının, kurumun yıllık raporu ve önümüzdeki 5 yıl boyunca çalışmalarını geliştirmeye yönelik stratejik planı çerçevesinde IBU'nun kurumsal reformunu tamamlama yolunda ileriye doğru bir adım olmasını umduğunu dile getiren Taha, IBU'nun, radyo ve televizyon yayıncılığının çeşitli alanlarında İslami dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Kurumun, yeni yönetimle geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmalardan övgüyle söz eden Taha, medya kuruluşlarıyla ortaklaşa üye ülkelerdeki medya çalışanlarını eğitmek için bir eğitim merkezi kurma, medya çalışanlarına eğitim hibeleri sağlama, kurumun program ve faaliyetleri için bir televizyon stüdyosu kurulması gibi çalışmalar yapıldığını aktardı.

Taha ayrıca, Suudi Arabistan yönetimi ve halkına IBU'ya ev sahipliği yapmaları ve destek vermeleri dolayısıyla teşekkür etti.