İhsangazi Kaymakamı Şahin'den şehit ailesine ziyaret

İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Şahin, beraberinde Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Ardıç, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ahmet Taşdelen, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Tuna Tafracı ile Şehit Orhan Cengiz Karaçam'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Hakkari'de 1994 yılında şehit düşen piyade er Orhan Cengiz Karaçam'ın annesi Satiye Gökçe ile sohbet eden Şahin, devlet olarak her zaman yanlarında olduğunu söyledi.