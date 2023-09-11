İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödül aldı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin bu yıl 27.'sini düzenlediği "Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda" ödül alanlar açıklandı. 158 Haber'>haber görüntüsü arasından İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç Kapadokya'da çektiği balonların gündoğumu manzarası ile ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin en prestijli medya yarışmaları arasında yer alan "Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması" bu yıl ilk kez Zoom Türkiye ve Zoom Azerbaycan olarak iki dost ve kardeş ülkede gerçekleştirildi. 158 haber görüntüsünün değerlendirildiği yarışmanın sonuçları Azerbaycan Bakü'de Xezer Medya Merkezinde düzenlenen törenle açıklandı. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç ise yarışmada dron serbest kategorisinde Kapadokya'da çektiği gün doğumu manzarasıyla ödüle layık görüldü. Sarıkoç, Kapadokya'nın simgesi haline gelen balon turlarını havadan görüntüleyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün doğumu manzarası eşliğinde balonların alevlerinin yanıp sönmesi izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yarışmanın ödül töreni Türkiye ve Azerbaycan medyasından habercilerin katılımıyla 26 Eylül Salı günü Bakü'de düzenlenecek. - İSTANBUL