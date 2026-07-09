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Giresun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

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Giresun'un Keşap ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Ali Güney (71), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Hisarüstü köyündeki bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Ali Güney (71), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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