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Bursa'da ıhlamur toplamaya çıkan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

Bursa'da ıhlamur toplamaya çıkan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamak için ormana giden 70 yaşındaki Mahmut Kalkan, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

Mahmut Kalkan (70), dün sabah saatlerinde ıhlamur toplamak için evinden ayrılarak Uludağ eteklerinde bulunan Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Gece saatlerine kadar Kalkan'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Sabah saatlerinde Kalkan'ı aramak için ormana giden yakınları, yaşlı adamın cansız bedenini dere yatağında buldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayalıklardan düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
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