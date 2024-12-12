Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü

İstanbul'da bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

 Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı

İlk kez hakim karşısına çıkan suç makinesini avukatı bile terk etti

İHH, Suriye'ye 60 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İHH, Suriye'ye 60 Tır İnsani Yardım Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, 27 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı yardım çalışmaları kapsamında Suriye'ye 60 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Vakıf, Halep, Hama, Humus ve Şam gibi bölgelere gıda, kış yardım malzemeleri ve ekmek ulaştırmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 27 Kasım'dan bu yana yürüttüğü yardım çalışmaları kapsamında Suriye'ye en az 60 tır ihtiyaç malzemesi yolladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, 2011'den bu yana Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren İhh'nin 27 Kasım'dan itibaren yaşanan gelişmelerle birlikte bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, temel ihtiyaçları karşılamak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Halep, Hama, Humus ve Şam'da merkez ve kırsallar ile Tel Rıfat, Lazkiye ve Münbiç'te yaşayan ve memleketlerine dönen ailelere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı ve Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden 60'tan fazla insani yardım tırını Suriye'ye gönderdik. Aynı zamanda 800 bin ekmek, on binlerce acil gıda paketi dağıttık. Yine kış yardım malzemelerimiz kapsamında battaniye, kışlık kıyafet, gıda ve buna benzer ihtiyaç malzemelerini ulaştırdık. Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
img

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı
img

Yap-işlet-devret projeleri kamuya devrediliyor
img

İstanbul'da bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı? 2025 ÖABT konu dağılımları! Danla Bilic'in sevgilisi kim? Danla Bilic'in jokey sevgilisi kimdir, kaç yaşında? MEB AGS konu dağılımı belli oldu mu? AGS'de neler değişti? 12 Aralık hangi burç? Yay burcunun özellikleri nelerdir? Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.