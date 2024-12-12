İHH, Suriye'ye 60 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 27 Kasım'dan bu yana yürüttüğü yardım çalışmaları kapsamında Suriye'ye en az 60 tır ihtiyaç malzemesi yolladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, 2011'den bu yana Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren İhh'nin 27 Kasım'dan itibaren yaşanan gelişmelerle birlikte bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, temel ihtiyaçları karşılamak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Halep, Hama, Humus ve Şam'da merkez ve kırsallar ile Tel Rıfat, Lazkiye ve Münbiç'te yaşayan ve memleketlerine dönen ailelere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı ve Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden 60'tan fazla insani yardım tırını Suriye'ye gönderdik. Aynı zamanda 800 bin ekmek, on binlerce acil gıda paketi dağıttık. Yine kış yardım malzemelerimiz kapsamında battaniye, kışlık kıyafet, gıda ve buna benzer ihtiyaç malzemelerini ulaştırdık. Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek."