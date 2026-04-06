İHH'dan İran'a 4 Tır İnsani Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, ABD ve İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'a 4 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

İhh Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde hazırlanan 2 tırın İran'a gönderilmesi vesilesiyle uğurlama programı düzenlendi.

İhh Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Amerika'nın saldırılarına karşı İran halkının yanında durmak için Türkiye'den yardım göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Bugün buradan gönderilen 2 tır yardımı Tahran'a ulaştıracaklarını, İran Kızılayı ile irtibat halinde olduklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"İran'ın İstanbul Konsolosluğu yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini, İran'daki mazlum halka ulaştırmak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün iki tırımızı İstanbul'dan yola çıkarıyoruz. İki tırımızı da Mersin'deki lojistik depolarımızdan yola çıkaracağız. İlaç ve medikal malzemelerden oluşan bir tırımızı da bu hafta hazırlayıp göndereceğiz. Bu hafta itibarıyla toplam 5 tırlık insani yardım malzemesini İran Kızılayı üzerinden İran'a ulaştıracağız. Oradaki ihtiyaçları gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Özbek, İHH'nin dünyanın neresinde olursa olsun dil, din ve ırk ayrımı yapmadan tüm mazlumlara yardım ulaştırmaya devam edeceğini belirterek "Özellikle İsrail ve Amerika'nın bölgemizde yaptığı saldırıları hep birlikte görüyoruz. Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yıllardır coğrafyamızdaki insanların gözlerinden yaş akıyor. İsrail ve Amerika bölgemize saldırmaya devam ediyor. Biz de bu noktada yaptığımız protesto ve gösterilerle İran'daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönderecekleri 5 tır yardımın ardından da çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Özbek, "Önümüzdeki dönemde 50 tırlık insani yardım malzemesini İran'a göndermeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle bağışçılarımızın da desteklerini bekliyoruz." dedi.

Özbek, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de yaptığı katliamları unutmadıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Aynı katliamları Lübnan'da ve farklı coğrafyalarda da yaptılar. Bugün de İran'da yapmaya devam ediyorlar. İran'da bir okuldaki 168 çocuğun öldürülmesini hep birlikte gördük. İsrail ve Amerika özellikle sivillere saldırıyor ve öldürmeye devam ediyor. Biz biliyoruz ki İsrail durmayacak, bölgedeki saldırganlığına devam edecek. Kadınları, çocukları, masumları katletmeye devam edecek. Biz de Türkiye'deki Müslümanlar olarak kardeşlerimizin yanında durmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah savaşın olmadığı, İran'ın ve tüm coğrafyamızın barış içinde olduğu günleri hep birlikte görürüz. İki kardeş ülke olarak İsrail ve Amerikan saldırılarına karşı hep birlikte duracağız inşallah."

Mustafa Özbek, yardım tırlarında kadın ve çocuklar için giysi, battaniye ve barınma için malzemeler bulunduğunu belirtti.

"İki kardeş ülke, ellerinden geldikleri kadar birbirlerine yardımcı oluyorlar"

İran İstanbul Konsolos Vekili Hoseein Shahmoradi de kendilerini zor zamanlarda yalnız bırakmadıkları için İran halkı adına Türk halkına teşekkür etti.

Shahmoradi, İran-Türkiye kardeşliğini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Birkaç yıl önce ülkemizde meydana gelen depremde Türk kardeşlerimiz hemen yardım toplayıp gönderdiler. Şimdi de aynı şekilde kardeşlerimizin yardım toplayıp İran'a göndermesi, bizim birlik ve kardeşliğimizin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Amerika ve İsrail'e karşı topraklarını savunmaya devam edeceklerini dile getiren Shahmoradi, "Kanımızın son damlasına kadar topraklarımızı ve tüm İslam alemini savunmaya gayret edeceğiz. İsrail'in medreselere, okullara ve hastanelere yaptığı hukuksuz saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Shahmoradi, yardımları organize eden İHH'ya ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek "Bu yardımlarından dolayı minnettarız. İki kardeş ülke, ellerinden geldikleri kadar birbirlerine yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2 yardım tırı dualarla İran'a uğurlandı.