İHH, Gazze'de İsrail saldırılarında ebeveynlerini kaybeden çocuklar için yetimhane açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de İsrail saldırılarında ebeveynlerini kaybeden 100 çocuk için yetimhane açtı.

Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesindeki Dar er-Rahme Kurumu bünyesinde faaliyet gösterecek yetimhanenin açılışına, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac'ın yanı sıra önde gelen şahsiyetler ile yetim çocuklar katıldı.

Serrac, açılışta yaptığı konuşmada, yetim çocukların düzgün bir şekilde yetişecekleri ortam sağlamanın gerekliliğine işaret etti.

Serrac, "Bu çocukların bakımı ve rehabilitesi gelecekte topluma hizmet edebilecek ve onu inşa etmeye katılabilecek bir nesil yetiştirmeyi sağlayacak." dedi.

İHH'nın Gazze'deki Temsilcisi Eşref Yılmaz ise AA'ya yaptığı açıklamada, yetimhane projesiyle anne ve babasını kaybetmiş 100 çocuğu barındırmayı ve tüm temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yılmaz, "bu yetimhane ile çocukları topluma yeniden kazandırmak, onlara değer aşılamak ve yaşadıkları zorlu koşullardan sonra onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalıştıklarını" dile getirdi.

İHH'nın proje direktörü Ala Ebu Haşim ise yetimhanenin, uzman personel gözetiminde sağlık, eğitim ve psikolojik desteği kapsayan kapsamlı bir hizmet vereceğini aktardı.

İHH'nın 40 bini aşkın yetime sponsorluk ettiğini ve savaş sırasında ailelerini kaybeden çocuklar için de Gazze'de benzer bakım merkezleri kurmayı hedeflediğini kaydetti.

Dar er-Rahme Yönetim Kurulu Başkanı Meryem el-Hasayine de çocuklara aile benzeri bir ortam sağlamak için bir nevi "koruyucu anne" sistemi uyguladıklarını, ayrıca sağlık hizmetleri, eğitim ve psikolojik destek sağladıklarını söyledi.

Hasayine, enkaz altından çıkarılan ya da ailelerini kaybeden çocukların bu travmanın etkisinden kurtulması, umutlarının tazelenmesi ve yeniden hayata tutunması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Gazze'de yaklaşık 55 bin çocuğun ebeveynlerinin her ikisini ya da birini kaybettiği belirtiliyor.