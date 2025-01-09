İHH, 2024'te 15 Ülkede 1185 Su Kuyusu Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açarak, günde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır su kuyusu çalışmaları yapan İhh, 2024 yılında Afrika ve Asya'daki 15 ülkede 1185 su kuyusunu hizmete açtı.

Günde 500 binden fazla insanın temiz suya ulaşmasını sağlayan su kuyuları Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Mali, Malavi, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo ve Uganda'da hizmet veriyor.

Vakfın yine 2024'te 9 ülkede inşasına başladığı 180 su kuyusunun çalışmalarına ise devam ediliyor.

Öte yandan, İHH'nin 2000 yılından bu yana 42 ülkede açtığı su kuyusu sayısı 15 bin 389'a ulaştı. Bu su kuyularından milyonlarca insan istifade ediyor.

Temiz suya ihtiyaç olan bölgelerde açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geçim faaliyetlerine de katkı sunuyor.

Hayırseverler, su kuyusu çalışmalarına destek olabilmek için vakfın internet sitesinden bilgi alabiliyor.