Haberler

İstanbul Merkezli 22 İlde Operasyon... İhd: "Gözaltı Operasyonları, Örgütlenme ile Basın Özgürlüğüne Yönelik Açık Bir Saldırı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hakları Derneği, İstanbul merkezli 22 ilde gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarını örgütlenme ve basın özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirerek derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), İstanbul merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin, "Bu gözaltı operasyonlarını, örgütlenme özgürlüğü ile basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Aralarında ileri yaşta ve ağır hasta kişilerin de bulunduğu gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İHD, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalanmasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; aralarında siyasi parti eş başkanları, sendika temsilcileri, hukukçular, gazeteciler ve şube yöneticilerimiz Mehmet Acettin ile Tuğba Kahraman'ın da bulunduğu 100'e yakın kişi gözaltına alınmıştır.

İnsan Hakları Derneği olarak bu gözaltı operasyonlarını, örgütlenme özgürlüğü ile basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yaşanan süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Aralarında ileri yaşta ve ağır hasta kişilerin de bulunduğu gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı