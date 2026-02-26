İnsan Hakları Derneği'nden Gazeteci Alican Uludağ İçin Tahliye Çağrısı

(İSTANBUL) - İHD İstanbul Şubesi yöneticileri, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ ile görüştü. Dernek, ifade ve basın özgürlüğü vurgusu yaparak Uludağ'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ ile görüştü. Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şube Başkanımız Jiyan Tosun, Şube Sekreterimiz Jiyan Kaya ve MYK üyemiz Eren Keskin, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Alican Uludağ ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere ve anayasal güvencelere uygun davranılmalı; ifade ve basın özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu nedenle; Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan Alican Uludağ'ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA