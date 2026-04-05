İğneada açıklarında tespit edilen mayın, SAS timlerince imha edildi

İğneada açıklarında tespit edilen mayın, SAS timlerince imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma timleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme faaliyetleri 7/24 sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini bildirdi.

 MAYIN TEHDİDİNE KARŞI 7 GÜN 24 SAAT ARALIKSIZ NÖBET

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı, Deniz Kuvveti Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin, SAS timleri tarafından denizde başarılı şekilde imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
