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Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımdaki köylerinde kar etkili oldu

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı dağ köylerine ve Aras Dağları'na kar yağdı. Üçkaya, Hamurkesen, Mollakamer, Güllüce, Abbasgöl köyleri beyaz örtüyle kaplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda karla mücadele çalışması başlattı. Kars'ın Selim ilçesinde de kar etkili oldu. Kırsal köylerin beyaza büründüğü ilçede, kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel manzaralar oluştu. Karla kaplanan ilçedeki menderesler ve çevresi dronla görüntülendi.

Iğdır ve Kars'ın yüksek rakımdaki köylerinde kar etkili oldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı dağ köylerine ve Aras Dağları'na kar yağdı.

Üçkaya, Hamurkesen, Mollakamer, Güllüce, Abbasgöl köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ta menderesler karla kaplandı

Kars'ın Selim ilçesinde de kar etkili oldu.

Kırsal köylerin beyaza büründüğü ilçede, kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel manzaralar oluştu.

Karla kaplanan ilçedeki menderesler ve çevresi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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