Iğdır gündem haberleri | Iğdır'da Tuz Dağı'ndaki kilden cilt maskesi üretildi

Iğdır haberine göre DOĞU Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki Tuz Dağı'ndan alınan kilden Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) cilt maskesi üretildi.

DOĞU Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki Tuz Dağı'ndan alınan kilden Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) cilt maskesi üretildi.

Tuzluca ilçesinde mağaraların ve Tuz Terapi Merkezi'nin bulunduğu Tuz Dağı'nda, üniversitenin yaptığı araştırmada, mağaralardaki sarkıtlardan sızan suyun etkisiyle tabanda oluşan kilin mineraller bakımından zengin olduğu belirlendi. Üniversitenin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucu bu kilden cilt maskesi üretildi. Cilt maskesinin seri üretimine geçilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Gönüllüler üzerinde yaptıkları uygulamada olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Karadağ, proje dahilinde ürünün seri üretimine geçmeye başlayacaklarını belirtti.