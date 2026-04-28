Iğdır'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 1 yabancı uyruklu ve küçük yaştaki düzensiz göçmenin alıkonulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin batı illerine gitmesine aracılık ettikleri belirlenen E.A, R.A. ile A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, çok sayıda düzensiz göçmeni batı illerine gönderdikleri ve birçoğuna da barınma olanağı sağladıkları belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu