Iğdır'da TIR'da 75 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

IĞDIR'da bir TIR'da yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldıkları TIR'ı durdurarak arama yaptı. TIR'ın gizli bölmesinde saf halde 75 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.