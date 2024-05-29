Iğdır'da TIR'da 75 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir TIR'da yaptıkları aramada 75 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı.
IĞDIR'da bir TIR'da yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldıkları TIR'ı durdurarak arama yaptı. TIR'ın gizli bölmesinde saf halde 75 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.