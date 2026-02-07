Haberler

Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi

Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da, belediyeye ait temizlik kamyonu, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Araca sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

  • Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi.
  • Araçta sıkışarak yaralanan şoför, ekipler tarafından çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kaza, Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi Yüksek Cadde'de akşam saatlerinde meydana geldi.

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Araçta sıkışarak yaralanan şoför, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi Yüksek Cadde'de meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan Ali Ekber Arat yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi.

EVDEN İÇERİ GİRDİ, ARAÇTA SIKIŞIP KALDI

Çarpmanın etkisiyle Arat, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucu Arat, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan