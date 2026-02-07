Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Araçta sıkışarak yaralanan şoför, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi Yüksek Cadde'de meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan Ali Ekber Arat yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak depo olarak kullanılan bir evin duvarına çarparak içeri girdi.
EVDEN İÇERİ GİRDİ, ARAÇTA SIKIŞIP KALDI
Çarpmanın etkisiyle Arat, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucu Arat, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.