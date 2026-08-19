Iğdır'da Sahte Para Operasyonu: 524 Sahte Dolar Ele Geçirildi
Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 524 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 524 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte para ticareti yaptığı değerlendirilen S.K'yi takibe aldı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 524 adet sahte 100 dolarlık banknot bulundu.
S.K. gözaltına alınırken sahte paralara el konuldu.
Kaynak: AA