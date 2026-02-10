Haberler

Iğdır'da Adliyede Rüşvet ve İrtikap Soruşturması: İddianame Hazırlandı

Iğdır'da Adliyede Rüşvet ve İrtikap Soruşturması: İddianame Hazırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında 2 yazı işleri müdürü ile 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma sırasında elde edilen bulgular, adliye içindeki usulsüzlükleri ortaya koydu.

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen adliyede rüşvet ve irtikap soruşturmasında iddianame hazırlandı. Iğdır Adliyesi'nde görevli 2 yazı işleri müdürü ile 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında; aranması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen, mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler, 28 Mayıs 2025'te tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirilince, soruşturma genişletildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde; avukat G.A. ve R.Ş., düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan G.A. ile R.Ş. hakkında konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Iğdır Adliyesi'nde görevli 2 yazı işleri müdürü ile 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede; 7 kişi hakkında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü