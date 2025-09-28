Iğdır'da Özel Harekat Polisi Aracının Minibüsle Çarpışması: 4 Yaralı
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında özel harekat polis aracı minibüsle çarpıştı. Kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Iğdır'da, özel harekat polis aracıyla minibüsün çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Kazımkarabekir Caddesi ile İskender Iğdır Caddesi'nin kesiştiği noktada, özel harekat polis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAT 022 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan polis ile minibüsteki 3 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel