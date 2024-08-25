Iğdır'da Otomobil ile İş Makinesi Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Iğdır'ın Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Necmettin Altınsoy'un kullandığı otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı.
Iğdır'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.