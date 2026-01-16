Haberler

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Iğdır'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

IĞDIR'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye erlerinin zorlu çalışmasıyla çıkarıldı. 2 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda meydana geldi. Muhammed Ali Güneş yönetimindeki 76 AU 261 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile ve yanındaki kişi, itfaiye erlerinin zorlu çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. iki yaralı, daha sonra ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
