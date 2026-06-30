Haberler

Iğdır'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Melekli beldesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Özkan Adlin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Iğdır'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Özkan Adlin idaresindeki motosiklet, Melekli beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Adlin ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adlin, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adlin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan olay 'Frankenstein' benzetmesi

Murat Ongun'dan mahkemede olay Frankensteın benzetmesi
Lastiği patlayan araç takla attı! 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Araçtan 3 gencin cansız bedeni çıkarıldı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı