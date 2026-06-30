Haberler

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da Melekli beldesi yolunda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Özkan Adlin ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

IĞDIR'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Özkan Adlin hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Melekli beldesi yolunda meydana geldi. Karakoyunlu ilçesinden Iğdır şehir merkezine doğru giden Özkan Adlin idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada Adlin ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Adlin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özkan Adlin, kurtarılamadı.

Özkan Adlin'in Karakoyunlu ilçesinde kuaförlük yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek kolunda kazılıydı! Hapsi boyladı

Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek vücudunda kazılıydı
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

NATO Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

90+1'de hayati gol! Şampiyonluk adayını penaltılarla elediler