Iğdır'da Kuş Türü Sayısı 349'a Yükseldi

Iğdır'da kaydedilen kuş türü sayısı, yeşil ağaçkakan ile 349'a çıktı

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'nde Kuzey Doğa Derneğinin sürdürdüğü kuş halkalama çalışmaları devam ediyor.

Dernekçe bugüne kadar sürdürülen çalışmalarda Aras Kuş Cenneti'nde 316, kent genelinde ise 348 türün yaşadığı tespit edildi.

Kurulan kuş yakalama ağlarına, Karadeniz'de görülen fakat daha önce Iğdır'da hiç kaydı olmayan yeşil ağaçkakan (Picus viridis) takıldı.

KuzeyDoğa ekibi, kuşu halkalayıp gerekli verileri kayıt altına aldıktan sonra doğal ortamına bıraktı.

Türkiye'nin en kurak ve orman sayısı düşük şehri olan Iğdır'da, ormanlık alanlarda yaşamasıyla bilinen yeşil ağaçkakanın görülmesi de şaşırttı. Yeşil ağaçkakan ile kent genelindeki kuş türü sayısı 349'a, Aras Kuş Cenneti'ndeki kuş türü sayısı ise 317'ye yükseldi.

"Sezon itibarıyla 98 türden 3 bin 600 kuşu halkaladık"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nin son derece önemli bir doğal zenginlik olduğunu söyledi.

Bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Şekercioğlu, "(2006'dan bu yana) KuzeyDoğa ekibi ve gönüllülerimizle 180 binden fazla kuşu halkaladık. Bu sezondan sonra bu 190 bine yaklaşacak. Sezon itibarıyla 98 türden 3 bin 600 kuşu halkaladık." dedi.

İlkbahar halkalama sezonunun devam ettiğini ve ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğünü anlatan Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Bu sezonun en güzel haberi Iğdır ili ve Aras Kuş Cenneti için ilk kez yakaladığımız yeşil ağaçkakan oldu. Türkiye'de özellikle geniş yapraklı ormanlarda, daha nemli bölgelerde, İstanbul dahil Karadeniz ormanlarında düzenli, bol görünen bir tür olmasına rağmen buradaki kurak Iğdır ikliminde şimdiye kadar hiç kaydedilmemiş bir türdü. Iğdır iline yeni bir tür olarak yeşil ağaçkakanı yakaladık ve halkaladık. Aras Nehri Kuş Cenneti'nin 317. kuş türü oldu."