Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da köylerdeki sahipsiz köpekler İl Özel İdaresince barınağa alınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın köylerindeki sahipsiz köpekler, İl Özel İdaresince toplanıp Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getiriliyor. Ekipler, muhtarlarla iletişime geçerek köylerden topladıkları köpekleri sağlık taraması ve bakımın ardından barınaktaki güvenli alanlara yerleştiriyor.

Iğdır'ın köylerindeki sahipsiz köpekler, İl Özel İdaresince toplanarak barınakta koruma altına alınıyor.

Sahipsiz köpek sorununun tamamen çözüldüğü Iğdır şehir merkezinde, İl Özel İdaresince köylerdeki sahipsiz köpeklerin de toplanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda köy muhtarlarıyla iletişime geçen Çevre Koruma ve Kontrol Birim Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpeklerin bulunduğu köylere gidiyor.

Ekiplerce toplanan sahipsiz köpekler, Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilerek burada görevli uzman personel ve veteriner hekimler tarafından detaylı sağlık taramasından geçiriliyor.

Gerekli tedavi, aşı ve bakım süreçleri tamamlanan köpekler, daha sonra barınak içerisinde kendileri için hazırlanan güvenli yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı vardı! Emir Sarıgül teslim oldu

Baba Sarıgül duyurdu! Yakalama kararı olan Emir Sarıgül'den haber var
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Adana'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü!
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi