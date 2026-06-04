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Iğdır'ın yüksek rakımlı dağları kar sularıyla canlandı

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Iğdır'ın yüksek kesimlerinde karların erimesiyle oluşan sular, Aras Dağları'ndan gelen akarsularla bölgedeki arazileri yeşile ve rengarenk çiçeklere bürüdü.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde karların erimesiyle ortaya çıkan sular, doğayı canlandırdı.

Yurdun en doğusundaki Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde kış mevsiminin yanı sıra baharda da etkili olan karlar, haziran gelmesine rağmen hala zirvelerde mevcudiyetini koruyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan karların suları bölgedeki arazileri yeşile ve birbirinden farklı çiçeklerin renklerine bürüdü.

3 bin rakımın üstündeki Aras Dağları'ndan gelen sularla akarsular coşarken, çimen ve çayırlar da yeşille kaplandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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