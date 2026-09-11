Iğdır'da kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışan zanlı tutuklandı
Iğdır'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Iğdır'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, kargoyla uyuşturucu göndermeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, B.A'nın kargoyla başka şehirlere uyuşturucu göndereceğinin tespiti üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, B.A'nın hazırladığı kargo paketinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA