Iğdır'da Kardeş Eşleri Silahla Vurarak Öldürdü

Iğdır'da Kardeş Eşleri Silahla Vurarak Öldürdü
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Çakmakçı, yengeleri Elmas ve Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı (73), yengeleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) silahla vurarak öldürdü.

Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakçı, henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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