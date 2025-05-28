Iğdır'da Kardeş Eşleri Silahla Vuran Adam Kaçtı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Çakmakçı, yengeleri Elmas ve Hatun Çakmakçı'yı silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
IĞDIR'ın Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı (73), yengeleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) silahla vurarak öldürdü.
Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakçı, henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel