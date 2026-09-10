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Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 9 ton akaryakıt ele geçirildi

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Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ekipler yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 9 ton akaryakıt ele geçirdi.

Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ekipler yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 9 ton akaryakıt ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir nakliye firmasına operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, park halindeki bir tırın dorsesindeki varillerde bulunan 9 ton akaryakıta el konuldu.

Şüpheli A.E.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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