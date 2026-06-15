Iğdır'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yer altı suyu nedeniyle oluşan heyelan sonucu kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.
Iğdır'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünün yolu, yer altından çıkan doğal kaynak suyu nedeniyle oluşan heyelanla ulaşıma kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mücadele çalışması başlattı.
Ekiplerce sürdürülen çalışmanın ardından heyelanın getirdiği toprak bulunduğu yerden kaldırılıp yol onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız