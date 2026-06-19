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Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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Iğdır’ın Aralık ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan'a sınırı bulunan Aralık ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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