Iğdır'da Emniyet Kemeri Simülasyonu ile Hayat Kurtarma Eğitimi

Iğdır'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara, simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Erzincan İl Jandarma Komutanlığına ait emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, simülasyon aracına bindirdikleri vatandaşlara, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Vatandaşlar, simülasyon aracında ilerlerken kaza yapmanın ve araçla takla atmanın sürücü ve yolcuları nasıl etkilediğini deneyimledi.

Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atakan Demirci, AA muhabirine, simülasyon aracından elde ettiği deneyimle emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladığını belirterek, "Bütün şoför ve yolcularımızın emniyet kemerinin her zaman bağlı olmasını isteriz. Can güvenliği için olması gereken de budur. Araçta arabanın kaza yaptığı anda kemerle güvende olduğunu hemen hissettim." dedi.

Sürücü kursu işletmecisi Barış Özden ise yaşadığı deneyimi paylaşarak, simülasyon ile kemer takmanın ne denli önemli olduğunu anladığını söyledi.