Iğdır'da iş yerinden 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Iğdır'da iş yerinden 30 saniyede cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Iğdır'da bir iş yerinden hırsızlık olayı yaşandı. Gece saatlerinde iki kişi, güvenlik kameralarına yansıyan 30 saniyelik bir sürede çok sayıda cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İşletmeci durumu polise bildirdi.

Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Barbaros Sokak'ta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren 2 kişi, 30 saniyede çok sayıda cep telefonunu alarak uzaklaştı.

İşletmecinin dükkanının soyulduğunu bildirdiği polis ekipleri, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

Hırsızların dükkana girişi ve yaptıkları soygun, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
