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Iğdır'da büyükbaşın saldırısıyla yaralanan vatandaş selde kapanan yolun açılmasıyla kurtarıldı

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Iğdır'da büyükbaş hayvanın saldırısıyla yaralanan vatandaş, sel nedeniyle kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Iğdır'da büyükbaşın saldırısı sonucu yaralanan vatandaş, sel nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel, bazı köy ve yayla yollarının kapanmasına neden oldu.

Sinek Yaylası'nda büyükbaşın saldırısı sonucu yaralanan bir vatandaş, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye ulaştırılamadı.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, sel nedeniyle kapanan yolu yürüttükleri çalışmayla yeniden ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, selin zarar verdiği yollarda yapılan çalışmaların ardından ulaşım yeniden sağlandı.

Kaynak: AA / Sabri Sarcan
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