Iğdır'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Atatürk Caddesi'ndeki bir hırdavatçının bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede tüm iş yerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak iş yerinde hasar meydana geldi.
Iğdır'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Atatürk Caddesi'ndeki bir hırdavatçının bodrum katında yer alan ve boya gibi yanıcı maddeler bulunan deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm iş yerine yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını çevredeki iş yerlerine yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.