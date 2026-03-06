Haberler

Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaralayan sanığın davası 23 günde sonuçlandı

Iğdır'da lise öğrencisi D.B'yi bıçakla yaralayan Y.B, 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti ve sanık hızla yakalandı. Yargılama süreci ise 23 gün sürdü.

Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve yakalanmasının ardından hakkında dava açılan Y.B, 23 gün süren yargı sürecinin ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Iğdır'da, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen 16 yaşındaki lise öğrencisi D.B, Y.B'nin bıçaklı saldırısına uğramış, olay yerinden kaçan saldırgan polisler tarafından yakalanmasının ardından bir gün sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefi doğrultusunda Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün olayla ilgili soruşturma başlattı. Toplanan deliller sonucu 7 günde iddianame düzenlenerek, Y.B. hakkında 17 Şubat'ta kamu davası açıldı."

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını 26 Şubat'ta gördü. Mahkeme, davanın dün görülen duruşmasında da hükmünü açıkladı. Sanık Y.B, "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
