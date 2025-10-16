Haberler

Iğdır'da Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Iğdır'da Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Küllük köyünde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'in bulunması için arama çalışmaları günlerdir sürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer ekipler, havadan ve karadan arama yapıyor.

Iğdır'ın Küllük köyünde 6 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'ten 10 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, komando timleri, özel harekat polisleri ile güvenlik korucularının da katıldığı arama çalışmalarına, iz takip köpeği ve 2 dronla destek veriliyor.

Ekipler, Küllük köyü çevresi ile kırsalında havadan ve karadan arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.