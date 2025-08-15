Iğdır'da Alaca Ağaçkakan Yavrusu Kurumun Maskotu Oldu

Iğdır İl Özel İdaresi'nin bahçesindeki bir ağacın kovuğuna yuva yapan alaca ağaçkakan yavrusu, çalışanlar tarafından ilgiyle izleniyor. Sevimliliği ile kurumun maskotu haline gelen kuşa, çalışanlar yem veriyor ve ona dair önlemler alınıyor.

Iğdır İl Özel İdaresi bahçesindeki bir ağacın kovuğuna yuva yapan alaca ağaçkakan yavrusu, kurum çalışanlarının ilgi odağı haline geldi.

Ağaçkakanın kurumdaki ağaca yuva yaptığını gören çalışanlar, bir süre kuşu takip etti.

Kovuğundan başını uzatarak çevreyi meraklı gözlerle izleyen sevimli kuş, kurumun maskotu oldu.

Sempatik halleriyle çalışanların ve ziyaretçilerin dikkatini çeken kuşa kurumdakilerce yem veriliyor.

Çalışanlardan Hüseyin Güngör, AA muhabirine, minik misafirlerinin her gün kendilerine neşe kattığını belirterek, "Sabah işe geldiğimizde ilk olarak onun kovuktan çıkıp çıkmadığına bakıyoruz. Artık burada bir aileden biri gibi, bazen sese çıkıyor bazen kendisi isterse başını çıkarıyor." dedi.

Alaca ağaçkakanın zarar görmemesi için de çevresinde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
