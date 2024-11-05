Iğdır'da 508 Kaçak Botoks İlaçı Ele Geçirildi
Iğdır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 508 adet botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kentte "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin adresine ekiplerce yapılan operasyonda, 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.