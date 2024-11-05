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Iğdır'da 508 Kaçak Botoks İlaçı Ele Geçirildi

Iğdır'da 508 Kaçak Botoks İlaçı Ele Geçirildi
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Iğdır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 508 adet botoks ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, kentte "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin adresine ekiplerce yapılan operasyonda, 508 kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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