Iğdır'da 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Iğdır'da hırsızlık suçundan 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Y., JASAT ekiplerinin operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Iğdır'da hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan K.Y. jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız