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Iğdır'da 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Iğdır'da hırsızlık suçundan 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Y., JASAT ekiplerinin operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan K.Y. jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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