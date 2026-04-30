Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk kazara akranını öldürdü

Güncelleme:
Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk kazara akranını öldürdü.

Koçkıran köyünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki V.A, evden getirdiği ve kime ait olduğu öğrenilemeyen bir silahla arkadaşlarına şaka yapmak isterken silah ateş aldı.

Merminin isabet ettiği 12 yaşındaki B.I. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan B.I, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
