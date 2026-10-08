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İGC'nin Balıkesir'de düzenlediği Basın Akademisi'nde yapay zeka eğitimi yapıldı

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İGC'nin Balıkesir'de düzenlediği Basın Akademisi'nde yapay zeka eğitimi yapıldı
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin desteğiyle Balıkesir'de Basın Akademisi düzenledi. İGC Başkanı Dilek Gappi ise yapay zeka eğitimleri verdiklerini, amaçlarının yapay zekanın tehlikelerine karşı dikkat çekmek ve mesleği korumak olduğunu belirtti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ( İgc ), Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin desteğiyle Balıkesir'de "Basın Akademisi" düzenledi.

İgc Başkanı Dilek Gappi, Balıkesir ve İzmir'den gazetecilerin katılımıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

Projeyi, donanımlı gazeteci yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Gappi, şöyle konuştu:

"Yapay zeka eğitimlerini veriyoruz. Yapay zekayı kullanalım diye değil. Yapay zekanın tehlikelerine karşı dikkatli olalım. Mesleği koruyalım. Yapay zekadan mesleğimiz için gerektiği kadar yararlanabilelim. Türkiye'de gazetecilik her şeyden önce bir yasal sorun. Yasal boşluğumuz var. Gazeteciliğin tanımı yeniden yapılmalı ve bu yapılıncaya kadar hem yasal hem de hukuki olarak boşluklarını doldurmak gerekiyor. Yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Maalesef ulusalda baktığımızda gazeteciyi koruyan birçok nokta yok."

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de gazetecilerin daima dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

İzmir'i kardeş şehir olarak gördüklerini ifade eden Demir, "Gazeteciliğin farklı bir yol alacağı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte hepimizin birlikte dayanışmaya daha sıkı işbirliğine ihtiyacımız var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne bu projenin Balıkesir'de gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Program, konuşmaların ardından İGC Üyesi Mustafa Cem Özer ve İGC Dijital Medya Danışmanı Levent Özen'in yapay zekaya ilişkin eğitimiyle devam etti.

Kaynak: AA
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